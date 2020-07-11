Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело по факту смерти Павла Крутия

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России на основании заявления Высшей хоккейной лиги возбудил дело в целях всестороннего рассмотрения обстоятельств смерти 23-летнего нападающего «Южного Урала» Павла Крутия, сообщает пресс-служба лиги.

В рамках разбирательства будет проведена проверка на предмет нарушений законодательства Российской Федерации, Дисциплинарного регламента ФХР и Регламента ВХЛ, а также применения мер ответственности к лицам, совершившим нарушения.

Напомним, вчера утром, 10 июля, находившийся на тренировочных сборах Павел Крутий почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. На машине скорой помощи форвард был доставлен в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии.

В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча. В межсезонье Крутий пополнил состав орского клуба.