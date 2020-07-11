Тамбиев: Крутий запомнился мне правильным отношением к делу. У него было большое будущее

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Леонид Тамбиев прокомментировал смерть 23-летнего хоккеиста клуба ВХЛ «Южный Урал» Павла Крутия.

«Я с Крутием работал в прошлом сезоне. Он запомнился мне хорошим и открытым парнем с правильным отношением к делу. У этого молодого игрока было большое будущее. Павел был очень отзывчивым и коммуникабельным человеком. Конечно, меня потрясла новость о его смерти. Я в ужасе от того, что это произошло с молодым игроком, который должен был жить и жить. Мне до глубины души жаль его родителей. От своей семьи приношу им соболезнования. Моя жена знала Пашу. Также приношу им соболезнования от лица руководства клуба «Сарыарка», в котором он провёл неплохой сезон. Хотел бы пожелать им, чтобы они держались», ─ приводит слова Тамбиева пресс-служба ВХЛ.

В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча. В межсезонье Крутий пополнил состав орского клуба.