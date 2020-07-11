Кожевников: ситуация с губернатором не должна повлиять на дальнейшее существование «Амура»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию в хабаровском «Амуре», осложнившуюся после ареста губернатора края Сергея Фургала.

«Руководство «Амура» проделало огромную работу по комплектованию команды, сформирован хороший, боеспособный состав. Уверен, что в предстоящем чемпионате «Амур» выступит лучше — попадёт в плей-офф и попортит там ещё нервов признанным лидерам, фаворитам.

Мы давно дружим с Александром Могильным, знаю ситуацию в клубе, в городе, где очень любят хоккей. Даже в те времена, когда «Амур» был аутсайдером лиги, на домашних матчах всегда были аншлаги. Там отличная атмосфера, умеют работать со зрителями. Сам неоднократно там бывал, и от города в целом у меня отличные впечатления», ─ сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».