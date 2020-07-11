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Гендиректор «Южного Урала» выразил соболезнования в связи со смертью форварда Павла Крутия

Гендиректор «Южного Урала» выразил соболезнования в связи со смертью форварда Павла Крутия
Хоккей / ВХЛ 0

Генеральный директор ХК «Южный Урал» Олег Пивунов выразил соболезнования в связи со смертью 23-летнего хоккеиста клуба Павла Крутия.

«Хочу выразить слова соболезнования от всего коллектива, и от молодёжной команды, и от дворца спорта, и от всех, кто знал Павла. Мы знаем этого игрока, знаем его уровень. К сожалению, он не смог сыграть за нас. Мы скорбим и переживаем и сделаем всё возможное, чтобы помочь родителям, близким и родным. Сейчас ещё никакого расследования нет. Буквально вчера произошло. Никакой официальной информацией не владеем. Это будет наверное позже», ─ приводит слова Пивунова пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча. В межсезонье Крутий пополнил состав орского клуба.

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