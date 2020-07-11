Кэм Дженссен: зоны, в которых поселят игроков НХЛ, можно сравнить с Северной Кореей

Бывший тафгай клубов НХЛ Кэм Дженссен в подкасте Cam and Strick раскритиковал решение НХЛ завершить сезон-2019/2020, несмотря на случаи коронавируса в командах.
«Зоны, в которых поселят игроков, можно будет сравнить с Северной Кореей. Не Торонто, а Пхеньян. Ухоженная, красивая, но всё равно Северная Корея. Туда нельзя, сюда нельзя. Никуда нельзя. Не смотри туда, не дыши сюда. Не стой там, не стой сям. Через две недели игроки будут орать матом в ответ на замечания и забивать на них. Молодому поколению игроков будет тяжело соблюдать все эти запреты.
Я с большим уважением отношусь к тому, что делает Гэри Беттмэн и НХЛ, чтобы завершить сезон. Они из задницы вон лезут, чтобы это случилось, и нельзя недооценивать их старание. Они делают всё возможное. Но даже этого может быть недостаточно. Смотрите на игроков. Они постят фоточки в инстаграме, показывают, как отдыхают за несколько дней до начала тренировочных лагерей. Как можно не сомневаться в том, что у НХЛ всё получится?
Я не врач, но вот о чём подумал. Допустим, игрок сдал отрицательный тест, но результат пришёл не сразу, или он пошёл в тот же день куда-то и подхватил вирус, что очень даже вероятно. И вот эта штука внутри тебя. Ты её не замечаешь, никаких симптомов нет, но тут у тебя длинная смена, когда организму нужно работать на пределе. И эта штука внутри тебя. И никто не знает, к чему это приведёт. И точно ни к чему хорошему. Допустим, тебя заперли в своей зоне в меньшинстве, ты блокируешь бросок за броском, тело работает на пределе. Вспомните Джея Боумистера и его проблемы с сердцем. А вдруг коронавирус спровоцирует что-то подобное?» ─ приводятся слова Дженссена в телеграм-канале «Эпицентр».
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