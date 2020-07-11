Врач «Южного Урала»: медосмотр у Крутия был, он действителен до конца августа

Врач ХК «Южный Урал» Дмитрий Лебедев прокомментировал смерть 23-летнего нападающего клуба Павла Крутия.

«Медосмотр у него был, он действителен до конца августа. Он проходил медосмотр и на его основании был допущен к сборам, к втягивающему ознакомительному циклу. Накануне беседовали о состоянии здоровья. Никаких жалоб не предъявлял. На вопрос, есть ли какие отклонения и беспокойства, Павел отвечал категорически «нет», что всё у него в порядке», ─ приводит слова Лебедева пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча. В межсезонье Крутий пополнил состав орского клуба.