Врач — о смерти Крутия: нужна жёсткая аттестация директоров во всём российском спорте

Спортивный врач Сергей Гилёв прокомментировал смерть 23-летнего нападающего клуба ВХЛ «Южный Урал» Павла Крутия.

«Приношу соболезнования маме, старшему брату и младшей сестре Паши. Он несколько лет играл в Китае, и мне приходилось следить за его здоровьем. С молодым 23-летним парнем из «Южного Урала» произошла ужасная трагедия. И кто бы чего не говорил, но после таких случаев необходимо тотально проводить лицензирование всего тренерского цеха и аттестацию всего менеджерского состава.

Ни для кого не секрет, что основная масса тренеров и менеджеров в спорте имеют очень низкую квалификацию, да и мои коллеги не сильно отстают от них. Но если врачи, в силу постоянной пятилетней аккредитации, хоть что-то читают, то тренерский цех, а это как правило бывшие спортсмены, за всю свою жизнь прочли одну-две книги, а уж про современные научные разработки и статьи даже и не слышали. И хватит нас кормить рассказами о том, что в молодости он был отличным спортсменом и из него получится отличный руководитель или тренер.

Не совсем понятна реакция руководства клуба, которое пытается оправдываться, вместо того чтобы принести извинения родным спортсмена и тихо молчать в медиапространстве. Понятно, что сейчас попытаются сделать крайним медицинский персонал клуба, но я с высоты своего опыта предполагаю, что доктор команды предупреждал тренерский состав и менеджерский состав, что на улице высокая температура и у хоккеиста не совсем понятно, что с результатами углублённого медицинского осмотра. И, как обычно бывает в таких случаях, реакция на наши предупреждения: мы знаем, молодой, ничего не будет, мы тоже бегали и выжили, пусть бежит.

До тех пор пока врач не будет стоять по ценности для клуба на уровне главного тренера, спортсмена и не будет юридически закреплено в договоре между клубом и врачом о силе врачебных рекомендаций и кто несёт ответственность в случае их несоблюдения, так и будут погибать молодые спортсмены. И ещё раз повторюсь, нужна жёсткая внеплановая аттестация директоров и обслуживающего персонала спортивных клубов да и во всем российском спорте», ─ написал Гилёв в своём «инстаграме».