Фазель ─ о НХЛ на ОИ-2022: ещё ничего не решено, нам предстоит немало переговоров

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал предполагаемое возвращение игроков из НХЛ на Олимпийские игры. Соответствующая норма закреплена в новом коллективном соглашении НХЛ и Ассоциации игроков лиги.

«Это хорошая новость, но ещё ничего не решено. Нам предстоит ещё немало переговоров с МОК и оргкомитетом Игр в Пекине, нужно найти понимание между разными людьми. Нужно решить немало вопросов, особенно в плане трансфера, страховки, технические моменты, и с оргкомитетом надо будет прийти к соглашению по размещению, количеству билетов на матчи турнира. Моя цель — поехать в Канаду, как только будет такая возможность, чтобы встретиться с руководством лиги. Надо сделать это чем скорее, тем лучше, возможно, в конце августа — начале сентября», ─ приводит слова Фазеля ТАСС.

В 2018 году НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Теперь в новом соглашении зафиксирована возможность участия игроков в Олимпиаде.