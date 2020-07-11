Тренер «Южного Урала» — о смерти Крутия: произошло роковое стечение обстоятельств

Главный тренер ХК «Южный Урал» Евгений Зиновьев прокомментировал смерть 23-летнего нападающего клуба Павла Крутия.

«В нашем клубе произошла трагедия. Погиб молодой игрок. Я сам отец, у меня сын такого же возраста. Это очень тяжёлое событие. Выражаю соболезнования родным и близким Пашки. Я 23 года руковожу командами, от детских до профессиональных. Богатый тренерский опыт, и эти предсезонные сборы продуманы до мелочей. На многих поколениях эти программы пройдены, никаких нареканий не было. Произошло роковое стечение обстоятельств. Мы скорбим вместе с родными и близкими.

Что касается нагрузок, то команда, и в частности Павел, были допущены к занятиям профессиональным спортом. Призываю всех не верить домыслам, разговорам. Вчера у нас начался втягивающий цикл, который должен был длиться четыре дня. Запредельных нагрузок никто не давал. Была ознакомительная пробежка. Заданий не было, временного промежутка не было. Цель была — ознакомиться с трассой. Кто-то бежал, кто-то полубежал, кто-то шёл пешком. Специально вывезли ребят за город, на природу. Температура на момент пробежки была 25 градусов, вполне комфортная для нашего региона. Никаких противопоказаний для занятий не было. Сейчас появится много разговоров, интерпретаций. Давайте будем руководствоваться официальной информацией на клубном сайте, на сайте лиги. Мы все переживаем и скорбим, но жизнь продолжается, надо двигаться дальше», ─ приводит слова Зиновьева пресс-служба клуба.