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Экс-форвард сборной Казахстана Дударев: назначение Михайлиса в «Барысе» — большой плюс

Экс-форвард сборной Казахстана Дударев: назначение Михайлиса в «Барысе» — большой плюс
Хоккей / КХЛ 0

Бывший нападающий сборной Казахстана Дмитрий Дударев прокомментировал назначение Юрия Михайлиса на пост главного тренера «Барыса».

«Руководство «Барыса» всё равно каждый года ставит большие задачи, а правильное ли это решение, покажет только сезон. Но то, что делается ставка на местного специалиста и человека, который знает всю систему от и до – это большой плюс.

Положительные стороны в назначении Михайлиса? Это свой специалист. Болельщики будут понимать, что они должны помогать команде.

4077513Любому клубу легче, когда тренер с именем, но есть тот же пример из усть-каменогорского хоккея: в ЦСКА работает Игорь Никитин, который сначала был помощником, а теперь вырос в элитного тренера. У Михайлиса очень хороший шанс вырасти в такого же специалиста. И это будет подспорьем для молодых тренеров, что можно расти и у себя на родине», — цитирует Дударева Sport.kz.

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