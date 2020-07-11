Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос получил травму нижней части тела

Форвард и капитан команды НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос получил травму нижней части тела. Генменеджер «молний» Жульен Брисбуа сообщил, что Стэмкос получил повреждение во время тренировок команды.

Пока не известно, когда Стэмкос сможет возобновить тренировки. Но ожидается, что форвард сыграет в плей-офф.

Это не первая травма Стэмкоса в нынешнем сезоне. 2 марта форвард перенёс операцию на мышцах кора.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится с 1 августа. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.