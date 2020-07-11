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Часть игроков СКА прошла медосмотр

Часть игроков СКА прошла медосмотр
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты СКА вышли из отпуска. Перед началом работы на предсезонных сборах питерцы проходят медицинские тесты. 11 июля тестирование прошла первая часть игроков.

«В субботу начался медосмотр. Первая часть команды прошла все необходимые процедуры в первый день», – сообщает пресс-служба «армейцев».

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призерами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.

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