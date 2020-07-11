Юханссон: в дизайн шлема добавили немного истории — по бокам изображён Третьяк

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон поделился ожиданиями от нового сезона, а также рассказал о дизайне нового шлема. Ранее пресс-служба ЦСКА представила новую маску вратаря.

«Как добирался до Москвы? Это был долгий перелёт. Вся дорога от дома заняла около 40 часов. До сих пор сплю и отдыхаю, но рад, что удалось прилететь в Москву.

Чувствую себя отлично. В этом году было намного больше времени на подготовку, так что я постарался использовать его на максимум. Очень давно не играл, поэтому очень хочу скорее начать тренировки с командой. С нетерпением жду начала сезона.

Новая маска? Её сделал Дэвид Гунарссон, Daveart. Мы обсудили идеи. Я хотел, чтобы в дизайне хорошо читался ЦСКА. Там есть звезды и логотип. Ещё добавили немного истории – по бокам изображён Владислав Третьяк», — цитирует Юханссона пресс-служба ЦСКА.