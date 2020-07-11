«Аризона» выставила Мили на драфт отказов, игрок может перейти в «Торпедо»

«Аризона Койотс» выставила на драфт отказов форварда Энди Мили. Предполагается, что 32-летний нападающий подпишет контракт с одним из европейских клубов, сообщает твиттер-аккаунт NHL News.

Телеграм-канал «Вброс шайбы» сообщал, что Мили вернётся в «Торпедо». По данным источника, нападающий уже подписал контракт на год с «Торпедо». По условиям контракта, зарплата американского игрока составит 30 млн рублей в год.

Минувший сезон Мили провёл в АХЛ в системе «Аризоны Койотс». Но Энди так и не удалось пробиться в НХЛ.

В дебютный сезон в КХЛ Мили набрал 32 (16+16) очка. До этого он выступал в чемпионате Швеции. В 39 матчах регулярного сезона за «Мальмё» забросил 10 шайб и сделал 27 голевых передач, после чего продолжил карьеру в «Векшё», где сделал 5 голевых передач в 7 матчах регулярки. В 13 матчах плей-офф на его счету 1 точный бросок и 8 результативных передач. В составе «Векшё» хоккеист стал чемпионом Швеции.