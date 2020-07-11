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Защитник «Миннесоты» Патерин выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Защитник «Миннесоты» Патерин выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Миннесота Уайлд» Грег Патерин выбыл на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Патерин в текущем сезоне принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В них Патерин набрал 3 (0+3) очка с показателем полезности «+1».

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат, а сразу перейти к плей-офф. Сезон в НХЛ возобновится с 1 августа. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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