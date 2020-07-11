Новиков — о смерти Крутия: не понимаю, зачем нужно было устраивать пробежку в полдень

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал трагическую смерть форварда клуба ВХЛ «Южный Урал» Павла Крутия. 23-летний хоккеист скончался во время кросса.
«Скорбим по поводу смерти молодого человека и хоккеиста. Смерть любого человека — это трагедия, а молодого парня — трагедия вдвойне. К сожалению, подобные случаи имеют место быть чуть ли не каждое лето. Когда был молодым и меня вместе с Федей Канарейкиным пригласили тренироваться в «Спартак», на первой тренировке по баскетболу летом погиб великий защитник Виктор Блинов. Уже позже было достаточно много примеров, когда на кроссах гибли хоккеисты, и не только они.
Однажды на моей тренировке, тоже во время кросса, погибал игрок. Хорошо, я был рядом, увидел это и спас его, применив определённые навыки. При проведении занятий всем нужно быть внимательными. Сейчас множество разговоров насчёт трагедии, которая случилась в пятницу. Обсуждаем, кого бы обвинить. В первую очередь обратился бы к хоккеистам. Ребята, заботьтесь о своём здоровье. Это главное, что у вас есть. И за него вы несёте ответственность. Я всегда говорил игрокам: «Ты мне не нужен больной, ты мне нужен здоровый. Хочешь меня обмануть — твоё право. Но если у тебя что-то болит или ты плохо спал, скажи, и я тебя освобожу от тренировки». Тренер и игрок делают один бизнес и решают одну задачу. Между ними должно быть взаимопонимание.
К сожалению, такие случаи происходят почти каждое лето. Что касается Павла Крутия, мы все скорбим. Очень жаль его родителей. Меры надо принимать, но я бы не стал говорить, что тренеры неправильно дают кроссы. Везде нужны обоснованные нагрузки, но огульно спрашивать, зачем мы бегаем кроссы, — неправильно. Тренер отвечает за то, в каких условиях он проводит занятия. С другой стороны, не понимаю, зачем нужно было устраивать пробежку в полдень», — цитирует Новикова AllHockey.
- 11 июля 2020
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