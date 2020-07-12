Пономарёв: Дуайеру очень понравилось в России и Беларуси

Российский форвард «Шоуинигана» Василий Пономарёв поделился мнением о совместной работе с главным тренером Горди Дуайером. Ранее Дуайер работал в КХЛ, возглавляя минское «Динамо».

«Горди Дуайер – строгий, рассудительный человек. Помню, он приехал за день до выезда, и нам сразу показали нарезки игр, моменты, которые он хочет увидеть в нашем исполнении. Я считаю, что это помогло не только мне, но и команде. Мы сразу же начали менять свою игру.

Это хороший тренер, который, я уверен, в будущем может вернуться на высокий уровень – в КХЛ или даже стать главным тренером в НХЛ. Я знаю, что он не продлил контракт с «Шоуиниганом», так что сейчас у нас непонятно, кто будет главным тренером в следующем сезоне.

Ему очень понравилось в России и Беларуси. Был однажды случай: я прохожу мимо тренерской, а там музыка русская играет – это Горди сидел и слушал что-то наподобие «Руки Вверх», — цитирует Пономарёва AllHockey.