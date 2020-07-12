Источник: сын экс-министра спорта Иванюженкова насмерть сбил велосипедиста

Артём, сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, насмерть сбил велосипедиста под Подольском, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, 22-летний хоккеист на своём автомобиле BMW ехал по Октябрьскому проспекту. Перед ним выехал велосипедист, но спортсмен не успел затормозить. В итоге он сбил велосипедиста, а тот скончался на месте. По предварительным данным, Иванюженков был трезв. О возможном превышении скоростного режима Артёмом ничего не сообщается. Также неизвестны причины трагедии.

Артём является выпускником «Витязя». Два последних года он провёл в США. В активе хоккеиста — два матча в КХЛ, а также несколько сезонов в МХЛ в составе «Русских Витязей». Также он вызывался в сборную России U-18.

Борис Иванюженков был министром спорта с 1999 по 2000 год. Также ранее он был депутатом Госдумы РФ.