Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-партнёр Овечкина по «Вашингтону» Грин отказался от участия в возобновлении сезона НХЛ

Экс-партнёр Овечкина по «Вашингтону» Грин отказался от участия в возобновлении сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин отказался от участия в возобновлении сезона НХЛ из-за неопределенности с COVID-19, сообщается на официальном сайте лиги.

24 февраля «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз» совершили обмен. Состав «нефтяников» пополнил 34-летний защитник Грин, в обратном направлении отправился 35-летний нападающий Кайл Бродзяк и право выбора в четвёртом раунде драфта. До перехода в «Детройт» Грин защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее от участия в возобновлении сезона отказались нападающий «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи и защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хэмоник.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Грин принял участие в 48 встречах за «Детройт», записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности «–32» и 32 минутах штрафного времени. В среднем опытный защитник проводил на площадке 21 минуту за матч. В двух своих играх за «Эдмонтон» результативными действиями он не отметился, заработав «–2».

Стало известно расписание матчей плей-ин Кубка Стэнли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020