Экс-партнёр Овечкина по «Вашингтону» Грин отказался от участия в возобновлении сезона НХЛ

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин отказался от участия в возобновлении сезона НХЛ из-за неопределенности с COVID-19, сообщается на официальном сайте лиги.
24 февраля «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз» совершили обмен. Состав «нефтяников» пополнил 34-летний защитник Грин, в обратном направлении отправился 35-летний нападающий Кайл Бродзяк и право выбора в четвёртом раунде драфта. До перехода в «Детройт» Грин защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее от участия в возобновлении сезона отказались нападающий «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи и защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хэмоник.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Грин принял участие в 48 встречах за «Детройт», записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности «–32» и 32 минутах штрафного времени. В среднем опытный защитник проводил на площадке 21 минуту за матч. В двух своих играх за «Эдмонтон» результативными действиями он не отметился, заработав «–2».
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