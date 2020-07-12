Защитник «Питтсбурга» Тротман стал седьмым игроком, отказавшимся от продолжения сезона НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Зак Тротман отказался от участия в возобновлении сезона НХЛ, сообщает Tribune-ReviewSports.

Согласно решению НХЛ и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь. На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона.

Ранее аналогичное решение приняли защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, защитник «Даллас Старз» Роман Полак, форвард «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи, защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин, защитник «Монреаль Канадиенс» Карл Алзнер и защитник «Бостон Брюинз» Стивен Кампфер. Таким образом, уже семеро игроков Национальной хоккейной лиги воспользовались правом отказаться от участия в возобновлении сезона.