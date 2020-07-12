«Русская пятёрка». Александр Овечкин сделал фото с соотечественниками из «Вашингтона»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал новую фотографию в «Инстаграме». На снимке присутствуют российские хоккеисты, выступающие в НХЛ: Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.
«Русская пятёрка», — написал Овечкин под фото.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.
Регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно из-за коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент набранных очков. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Сезон НХЛ возобновится 1 августа.
Овечкин показал, как его старший сын тренирует броски по воротам
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