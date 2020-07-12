Форвард «Ванкувера» Берчи объяснил решение отказаться от участия в рестарте сезона НХЛ

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи объяснил своё решение отказаться от участия в рестарте сезона НХЛ.

«Из-за опасений и рисков, связанных с коронавирусом, для семьи, принял трудное решение отказаться от участия в плей-офф 2020 года. Желаю успеха товарищам по команде», — написал Берчи в «Твиттере».

Согласно решению НХЛ и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь. На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона.



Аналогичное решение приняли защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, защитник «Даллас Старз» Роман Полак, защитник «Питтсбург Пингвинз» Зак Тротман, защитник «Эдмонтон Ойлерз» Майк Грин, защитник «Монреаль Канадиенс» Карл Алзнер и защитник «Бостон Брюинз» Стивен Кампфер. Таким образом, уже семеро игроков Национальной хоккейной лиги воспользовались правом отказаться от участия в возобновлении сезона.