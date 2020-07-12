Николишин: в США у клубов нет крупных спонсоров, которые могут занести деньги, как у нас

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин прокомментировал ситуацию с новым сезоном АХЛ и форвардом системы «ястребов» Андреем Алтыбармакяном.
«Прогнозов не делаю. И потом, посмотрите на ситуацию в мире – она непредсказуема. А в АХЛ нет таких телевизионных контрактов, которые давали бы клубам необходимый доход. Их заработок строится на продаже билетов на трибуны. И если к моменту старта сезона туда не будут пускать зрителей, на что станут жить клубы АХЛ?
Ответ достаточно простой. В Северной Америке везде решающую роль играет финансовая составляющая. Там у клубов нет крупных спонсоров, которые могут занести им деньги, как у нас. Там они не могут ждать такой помощи. И каждый клуб вынужден выживать самостоятельно.
Андрей входит в систему клуба. Как он станет прогрессировать, только от него зависит. Сезон в АХЛ должен начаться в октябре, а сейчас июль. Ещё сто раз всё может измениться. Впереди паровоза не надо бежать", – цитируют Николишина «Известия».
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