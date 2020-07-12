В «Барысе» рассказали, будет ли отменён Кубок президента Республики Казахстан

Пресс-секретарь «Барыса» Евгений Акманов рассказал о сложностях при подготовке к предсезонному турниру Кубок президента Республики Казахстан.
«Нет ли опасения, что придётся отменить или перенести Кубок президента? Безусловно, сложности есть. Если мы говорим об участниках турнира, то у нас достаточно нестабильное понимание, кто может приехать, а кто нет. Команды, которые ранее давали согласие и присылали письма, что они примут участие, на данный момент уже ищут альтернативные варианты проведения предсезонных матчей в других городах и странах.
Да, подготовка проходит в необычных и сложных условиях. Мы на связи с компетентными государственными органами и соблюдаем все необходимые предписания по карантину. Безопасность и здоровье участников Кубка президента Казахстана — главный приоритет для организаторов и хоккейного клуба «Барыс». Если не сможем это обеспечить, то будут приниматься соответствующие решения», — цитирует Акманова «Шайба.kz».
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