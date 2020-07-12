Тортунов: «Авангард» пересмотрел свои взгляды, а в Новокузнецк ехать совсем не хотелось

Тренер вратарей клуба ВХЛ «Ростов» Борис Тортунов прокомментировал назначение на должность.

«Возраст отличный – 47 лет. Позволяет чувствовать себя молодым, в душе – однозначно. Женат, пятеро детей. О бывшей профессиональной карьере всё написано в Интернете. Дай Бог каждому хотя бы наполовину повторить, чего я достиг в жизни в спортивном плане.

Был вариант, что «Ростов» заключит договор о сотрудничестве с Омском. Я принимал непосредственное участие в этих переговорах со стороны КХЛ. Ну а потом немного не получилось. «Авангард» пересмотрел свои взгляды, а в Новокузнецк ехать совсем не хотелось. Хотя дело даже не в этом – стечение обстоятельств.

«Хумо» прекратил существование на один год, а без работы сидеть нельзя. С Пантелеевым давно знакомы, в своё время вместе играли в «Локомотиве». Набрал Григорию, он говорит: «Давай, приезжай. Посмотрим, попробуем. Если получится, заключим контракт и будешь работать». Так вот и вышло», — цитирует Тортунова пресс-служба ростовского клуба.