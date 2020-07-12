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Зарипов: у меня нет никаких планов завершать игровую карьеру. Хочется ещё Кубков Гагарина

Зарипов: у меня нет никаких планов завершать игровую карьеру. Хочется ещё Кубков Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ, который станет для 39-летнего игрока 24-м в карьере.

«Карьера подходит к завершению. Ощущения изменились, конечно, но не намного. Вот ответственности больше стало. Прежде всего к результату. Пока нет планов завершать игровую карьеру, потому что есть силы и, самое главное, желание.

Осталось только всё это реализовать и доказать руководству, что я просто так не сдамся, как, возможно, кто-то думает, и помогу команде ещё раз добраться до самой верхней планки нашего чемпионата. И ещё хочется улучшить личный рекорд, переписать его. У меня пока пять Кубков Гагарина, но хочется ещё», — цитирует Даниса Зарипова «Татар-Информ».

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