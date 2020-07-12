Зарипов: у меня нет никаких планов завершать игровую карьеру. Хочется ещё Кубков Гагарина
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ, который станет для 39-летнего игрока 24-м в карьере.
«Карьера подходит к завершению. Ощущения изменились, конечно, но не намного. Вот ответственности больше стало. Прежде всего к результату. Пока нет планов завершать игровую карьеру, потому что есть силы и, самое главное, желание.
Осталось только всё это реализовать и доказать руководству, что я просто так не сдамся, как, возможно, кто-то думает, и помогу команде ещё раз добраться до самой верхней планки нашего чемпионата. И ещё хочется улучшить личный рекорд, переписать его. У меня пока пять Кубков Гагарина, но хочется ещё», — цитирует Даниса Зарипова «Татар-Информ».
Зарипов – о варианте с «Трактором»: они хотели сделать сенсацию на хоккейном рынке
- 12 июля 2020
-
13:07
-
12:59
-
12:24
-
11:41
-
11:25
-
10:59
-
10:26
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
08:49
-
02:26
-
00:44
-
00:20
- 11 июля 2020
-
22:58
-
22:18
-
21:36
-
21:02
-
20:51
-
20:14
-
19:56
-
19:31
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:09
-
17:29
-
17:04
-
17:03
-
16:48
-
16:44
-
16:39
-
16:21
-
15:55
-
15:47
Партнерский контент