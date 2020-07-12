Тортунов: в Магнитогорске избалованный зритель. Реагирует быстро, если команда не играет

Тренер вратарей клуба ВХЛ «Ростов» Борис Тортунов рассказал, в каком городе во времена его игровой карьеры лучше всего болели за команду.

«Есть «Мекки» хоккея. Если работал, играл в КХЛ, не понаслышке знаешь о таких городах, как Ярославль, Челябинск, Казань. В Магнитогорске провёл девять лет, но не скажу, что его можно в этот список включить. Имидж, понятное дело, у клуба есть, но там очень требовательный зритель. Избалованный, условно говоря: реагирует быстро, если команда перестаёт играть. А вот в Нижнем Новгороде невероятное отношение болельщиков! Вся Россия, конечно, не обсуждается: здесь хоккей – национальный вид спорта, номер один», — цитирует Тортунова пресс-служба «Ростова».