Заварухин: «Сибири» нужна ротация в нападении. Посмотрим на наши возможности

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин сообщил, что новосибирскому клубу нужен ещё один нападающий.
«Понимали, что финского сбора может не быть. Готовились к такому ходу событий. Были проблемы с поиском других мест для работы, но решили, что будем базироваться в Новосибирске до предсезонных турниров в Магнитогорске и Челябинске. Хоккеистам трудно переносить нагрузку, подолгу находясь на одном месте. Но так сложились обстоятельства, будем готовиться дома. У нас здесь есть всё: лёд, тренажёрный зал, беговые дорожки.
Тренеру всегда хочется большего. На сегодняшний день у нас уже есть 10 защитников. В нападении будут молодые ребята из МХЛ, планируем обкатывать их и давать шанс. Есть мысли взять ещё одного нападающего, но это очень непростой процесс. Посмотрим на наши возможности, на рынок, на запросы игроков. Понятно, что нам нужна ротация в нападении", — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
Полное интервью с Заварухиным можно прочитать на «Чемпионате».
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