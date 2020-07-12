Источник: бывший защитник «Северстали» Балдаев близок к переходу в «Салават»
Защитник Виктор Балдаев близок к переходу в «Салават Юлаев». У игрока есть предложения и из других клубов Континентальной хоккейной лиги, утверждает «Спорт Бизнес Online».
Недавно игрок расторг контракт с «Северсталью», который действовал до 30 апреля 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний Балдаев провёл в регулярном чемпионате 22 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-4» и шести минутах штрафного времени. Череповецкая команда не пробилась в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции КХЛ.
За карьеру в КХЛ Балдаев выступал за «Атлант», «Спартак» и «Торпедо». На его счету 5 (1+4) очков в 69 матчах в лиге при полезности «-15» и 29 минутах штрафного времени. Виктор проводил на льду меньше 12 минут за матч.
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