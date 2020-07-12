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Форвард Александр Волков примет участие в тренировочном лагере «Тампы»

Форвард Александр Волков примет участие в тренировочном лагере «Тампы»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Александр Волков примет участие в тренировочном лагере «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл за «Тампу» в регулярном чемпионате 9 матчей и набрал 1 (0+1) очко. Большую часть сезона Волков провёл в АХЛ в фарм-клубе «Сиракьюз». Там он принял участие в 46 матчах и набрал 30 (9+21) очков.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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