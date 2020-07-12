Вайсфельд: Андригетто имел в «Авангарде» высокую зарплату, не каждый клуб такую потянет

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал уход швейцарского форварда Свена Андригетто из омского «Авангарда».

«Андригетто имел в «Авангарде» очень высокую зарплату. Далеко не каждый клуб КХЛ такую потянет. А в «Лозанне» Свену предложили четырёхлетний контракт, как я слышал, хоть и сомневаюсь в этом, речь идёт о сумме в миллион долларов в год. Если так, то это очень приличные деньги. Вряд в России ему бы кто-то дал больше. Так какой смысл оставаться у нас, если можно играть на родине? Тут как раз всё очевидно.

Это не значит, что Швейцария уже может конкурировать с КХЛ по величине зарплат. Андригетто – исключение. Это примерно так же, как с приглашением Радулова в нашу лигу в 2008 году. Видимо, в Швейцарии считают, что Свен тоже сможет поднять клуб на совершенно другой уровень. Вот и поставили на него очень много. Как в своё время в НХЛ на Эрика Линдроса. Так бывает.

Сам я никогда не был большим фанатом этого форварда. Наоборот, был удивлён, когда в «Авангарде» ему дали такие большие деньги. Да и вообще столько разговоров об Андригетто было… Я тогда думал: неужели он прямо команду потащит? Ну и, как видите, не зря сомневался», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".