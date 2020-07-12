Вайсфельд: Андригетто имел в «Авангарде» высокую зарплату, не каждый клуб такую потянет

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал уход швейцарского форварда Свена Андригетто из омского «Авангарда».
«Андригетто имел в «Авангарде» очень высокую зарплату. Далеко не каждый клуб КХЛ такую потянет. А в «Лозанне» Свену предложили четырёхлетний контракт, как я слышал, хоть и сомневаюсь в этом, речь идёт о сумме в миллион долларов в год. Если так, то это очень приличные деньги. Вряд в России ему бы кто-то дал больше. Так какой смысл оставаться у нас, если можно играть на родине? Тут как раз всё очевидно.
Это не значит, что Швейцария уже может конкурировать с КХЛ по величине зарплат. Андригетто – исключение. Это примерно так же, как с приглашением Радулова в нашу лигу в 2008 году. Видимо, в Швейцарии считают, что Свен тоже сможет поднять клуб на совершенно другой уровень. Вот и поставили на него очень много. Как в своё время в НХЛ на Эрика Линдроса. Так бывает.
Сам я никогда не был большим фанатом этого форварда. Наоборот, был удивлён, когда в «Авангарде» ему дали такие большие деньги. Да и вообще столько разговоров об Андригетто было… Я тогда думал: неужели он прямо команду потащит? Ну и, как видите, не зря сомневался», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".
- 12 июля 2020
-
20:57
-
20:47
-
19:57
-
19:45
-
19:00
-
18:53
-
17:52
-
17:35
-
16:35
-
16:01
-
15:40
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:07
-
12:59
-
12:24
-
11:41
-
11:25
-
10:59
-
10:26
-
10:00
-
09:32
-
09:10
-
08:49
-
02:26
-
00:44
-
00:20
- 11 июля 2020
-
22:58
-
22:18
-
21:36
-
21:02
-
20:51