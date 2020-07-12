Зубарев ─ о предсезонных сборах: любую нагрузку можно пережить или перетерпеть

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев поделился мнением о предстоящих сборах с Олегом Знарком.

«Что я не люблю больше всего во время сборов? Тяжёлые нагрузки (смеётся). Наверное, я больше всего не люблю, когда болят мышцы и ты не можешь выполнять определённые задания. Это не люблю и ещё травмы. Любую нагрузку можно пережить или перетерпеть.

Многие не любят бегать кроссы или тест Купера? Я причисляю себя к этим игрокам, но что делать? Это момент подготовки, закладывается определённая база. Не зря же это всё делают не только в нашей команде, но и во многих других. Что в подготовке Знарка самое тяжёлое? Как вы и сказали, бег. Тест Купера — единичный случай, который надо просто перетерпеть. Фартлек — очень сложная история. Разные «городки» и лёд — нормально», ─ приводит слова Зубарева пресс-служба клуба.