Форвард «Монреаля» Доми ещё не принял решение об участии в возобновлении сезона

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми ещё не принял решения о своём участия в ирестарте сезона НХЛ — 2019/2020, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Сообщается, что Доми и «Монреаль» договорились, что у игрока будет 7-10 дней на принятие решения относительно своего желания участвовать в третьем этапе возобновления сезона. Напомним, у Доми диабет первого типа, поэтому он более подвержен осложнениям в случае заболевания коронавирусом.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».