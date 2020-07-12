Тротц: все навсегда запомнят этот розыгрыш Кубка Стэнли, он будет особенным

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о предстоящем розыгрыше плей-офф НХЛ, в котором примут участие 24 команды.
«Было немало разговоров, что этот плей-офф должен войти в справочники со специальной пометкой. Я не согласен. Всё равно надо пройти четыре раунда, всё равно играть придётся против очень хороших команд. Все запомнят этот розыгрыш. Навсегда запомнят.
Стоит только назвать год, и все сразу скажут, что тогда была пандемия. И сразу назовут обладателя Кубка Стэнли. В этом прелесть этого розыгрыша. Он проходит в необычной ситуации, в уникальной атмосфере, когда приходится многим жертвовать. Этот розыгрыш не остался бы в памяти, если всё было как обычно, если не надо было чем-то жертвовать. А так он будет особенным», ─ приводит слова Тротца пресс-служба НХЛ.
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