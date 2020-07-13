Вайсфельд ─ о полноценном контракте Сорокина: это очень честный и порядочный поступок

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации форварда Кирилла Капризова и голкипера Ильи Сорокина, которых НХЛ не допустила к плей-офф. При этом новое коллективное соглашение позволяет хоккеистам подписать контракт на сезон-2019/2020, чтобы «спалить» год по контракту новичка.

«Предполагаю, что клубы несут определённые моральные обязательства перед хоккеистами, приглашёнными в состав. Вот давайте рассмотрим конкретно вариант с Сорокиным, который, так и не сыграв ни одного матча за океаном, подпишет в НХЛ полноценный контракт. У Ильи всё было хорошо. Он самый высокооплачиваемый вратарь КХЛ, состоявшийся игрок. И вот «Айлендерс» ему предлагает: «Поехали к нам». Сорокин отвечает: «Ок, я готов». И тут вдруг бах – пандемия. Вратарь понимает, что у него есть риск вообще пропустить целый сезон, если ориентироваться на НХЛ.

Понятно, что «Айлендерс» не виноваты, что всё так складывается. Но всё равно в клубе чувствуют свою ответственность перед Сорокиным – его же сорвали с очень комфортного места. Поэтому клуб и хочет как-то компенсировать все эти трудности и издержки. Это очень честный и порядочный поступок по отношению к игроку. Плюс хорошие инвестиции в будущее, работа на имидж клуба. «Айлендерс» сейчас показывает всему миру – у нас серьёзная организация, мы людей не обманываем. И даже в такой сложной ситуации думаем об интересах хоккеиста. Это философия солидной организации. Очень важный момент, на который в клубах КХЛ порой не обращают внимания. Да и по отношению конкретно к Сорокину, клуб демонстрирует этим свою заинтересованность в голкипере», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».