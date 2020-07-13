С. Терещенко: «Амур» ─ новый вызов для меня. Задача-минимум ─ выход в плей-офф

Защитник Сергей Терещенко прокомментировал подписание однолетнего контракта с хабаровским «Амуром».
«Да, у меня был пробный контракт с «Металлургом». Но, как вы понимаете, положение игрока с таким контрактом весьма шатко. Так что агент параллельно вёл работу с другими клубами, были ещё предложения. Когда более предметно начали общаться с «Амуром», то поговорили с руководством «Магнитки» — и достигли понимания ситуации.
Какой была реакция на переход? Только положительная. Это определённо новый вызов для меня, жду начала сезона. В Хабаровске канадская площадка, и, насколько помню по прошлому сезону, «Амур» играет в активный хоккей. Мне импонирует этот стиль игры. Планы на сезон? Задача у «Амура» только одна — выход в плей-офф. И это задача-минимум», ─ приводит слова Терещенко Russia-Hockey.ru.
Минувший сезон Терещенко провёл в «Тракторе». В составе клуба из Челябинска он провёл 44 матча и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-6».
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