Овечкин и другие россияне из «Вашингтона» снялись в ролике дочери Кузнецова

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» снялись в видеоролике дочери форварда Евгения Кузнецова Есении. Девочка создала ролик с помощью сервиса TikTok.

На видео Есения, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов по очереди повторяют движения под композицию Baby Come Give me Something исполнителя Wiz Khalifa.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Самсомонова.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.