Овечкин и другие россияне из «Вашингтона» снялись в ролике дочери Кузнецова

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» снялись в видеоролике дочери форварда Евгения Кузнецова Есении. Девочка создала ролик с помощью сервиса TikTok.
На видео Есения, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов по очереди повторяют движения под композицию Baby Come Give me Something исполнителя Wiz Khalifa.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Самсомонова.
Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.
- 13 июля 2020
-
09:47
-
09:32
-
07:37
-
06:39
-
00:44
-
00:18
-
00:01
- 12 июля 2020
-
23:37
-
22:54
-
21:52
-
21:39
-
20:57
-
20:47
-
19:57
-
19:45
-
19:00
-
18:53
-
17:52
-
17:35
-
16:35
-
16:01
-
15:40
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:07
-
12:59
-
12:24
-
11:41
-
11:25
-
10:59
-
10:26
-
10:00