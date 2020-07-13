Минское «Динамо» сократит зарплату легионерам

Легионеры минского «Динамо» столкнутся с сокращением зарплаты, сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш». По данным источника, зарплату сократят Франсису Паре, Шейну Принсу и Джо Морроу. Они входят в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков минского «Динамо».

Сокращение зарплаты связано с необходимостью экономии. Ранее стало известно, что «Витязь» намеревается на 20% сократить зарплаты из-за финансовых проблем.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призерами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.