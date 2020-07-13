«Авангард» поздравил Петра Яна с чемпионским поясом UFC

Пресс-служба «Авангарда» поздравила российского бойца ММА Петра Яна с победой в титульном бое на турнире UFC 251. Россиянин техническим нокаутом победил бразильца Жозе Алду и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
«Поздравляем Петра Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. Боец омской школы ММА забрал победу в бою с бразильцем Жозе Алду и стал вторым чемпионом UFC из России!» — говорится в «твиттере» клуба.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Авангарда».
Ян является уроженцем Красноярского края. Но после девятого класса он переехал в Омск, где продолжил тренировки.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.
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