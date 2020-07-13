Принс, Паре и Тейлор согласились на сокращение зарплаты в минском «Динамо»

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков сообщил, что игроки команды Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тейлор согласились подписать новые контракты с сокращением зарплат. Ранее появились слухи, согласно которым минчане сократят зарплату легионерам из-за финансовых трудностей.
«Это ни в коем случае не значит, что Шейн, Фрэнк и Дэнни не оправдали наших надежд и не отработали те деньги, на которые мы с ними договаривались изначально. Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты. Это касается, в том числе, контрактов с некоторыми хоккеистами.
Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе, хорошо, что они понимают непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Это показывает их мотивацию играть в «Динамо» и в сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира», — цитирует гендиректора клуба Дмитрия Баскова пресс-служба минчан.
- 13 июля 2020
-
10:37
-
10:31
-
10:10
-
09:47
-
09:32
-
07:37
-
06:39
-
00:44
-
00:18
-
00:01
- 12 июля 2020
-
23:37
-
22:54
-
21:52
-
21:39
-
20:57
-
20:47
-
19:57
-
19:45
-
19:00
-
18:53
-
17:52
-
17:35
-
16:35
-
16:01
-
15:40
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:07
-
12:59
-
12:24
-
11:41
-
11:25