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Принс, Паре и Тейлор согласились на сокращение зарплаты в минском «Динамо»

Принс, Паре и Тейлор согласились на сокращение зарплаты в минском «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков сообщил, что игроки команды Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тейлор согласились подписать новые контракты с сокращением зарплат. Ранее появились слухи, согласно которым минчане сократят зарплату легионерам из-за финансовых трудностей.

«Это ни в коем случае не значит, что Шейн, Фрэнк и Дэнни не оправдали наших надежд и не отработали те деньги, на которые мы с ними договаривались изначально. Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты. Это касается, в том числе, контрактов с некоторыми хоккеистами.

Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе, хорошо, что они понимают непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Это показывает их мотивацию играть в «Динамо» и в сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира», — цитирует гендиректора клуба Дмитрия Баскова пресс-служба минчан.

Минское «Динамо» сократит зарплату легионерам
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