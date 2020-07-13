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Есмантович: ЦСКА делает всё, чтобы оставить Сорокина

Есмантович: ЦСКА делает всё, чтобы оставить Сорокина
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ситуации с игроками клуба Ильёй Сорокиным и Кириллом Капризовым. В ближайшее время они могут подписать контракты с клубами НХЛ. При этом хоккеисты не смогут сыграть в плей-офф НХЛ после рестарта сезона.

«Мы делаем всё возможное, чтобы оставить Сорокина в ЦСКА. Насколько я знаю, на данный момент Илья обсуждает контракт в Северной Америке. Решения о том, останется ли он у нас или уедет в НХЛ, всё ещё нет. Что касается Капризова, он не ведёт переговоры с ЦСКА уже больше двух месяцев», — цитирует Есмантовича «Спорт-Экспресс».

Предполагается, что Капризов перейдёт в «Миннесоту Уайлд», а Сорокин — в «Нью-Йорк Айлендерс».

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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