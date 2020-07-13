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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс вылечился от коронавируса

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс вылечился от коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

22-летний форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вылечился от коронавируса, сообщает CBS. Нападающий присоединится к тренировочному лагерю канадского клуба с первых дней.

Хоккеист находился на самоизоляции у себя дома в Калифорнии. Во время карантина вместе с Мэттьюсом жил голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен. По информации издания, у датчанина коронавирус не выявлен.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

У форварда «Торонто» Остона Мэттьюса выявлен коронавирус
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