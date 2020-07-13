Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс вылечился от коронавируса
22-летний форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вылечился от коронавируса, сообщает CBS. Нападающий присоединится к тренировочному лагерю канадского клуба с первых дней.
Хоккеист находился на самоизоляции у себя дома в Калифорнии. Во время карантина вместе с Мэттьюсом жил голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен. По информации издания, у датчанина коронавирус не выявлен.
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
У форварда «Торонто» Остона Мэттьюса выявлен коронавирус
- 13 июля 2020
-
13:47
-
13:11
-
12:59
-
12:36
-
12:08
-
11:52
-
11:36
-
11:09
-
10:37
-
10:31
-
10:10
-
09:47
-
09:32
-
07:37
-
06:39
-
00:44
-
00:18
-
00:01
- 12 июля 2020
-
23:37
-
22:54
-
21:52
-
21:39
-
20:57
-
20:47
-
19:57
-
19:45
-
19:00
-
18:53
-
17:52
-
17:35
-
16:35
-
16:01
-
15:40
-
15:15
-
14:56
Партнерский контент