Форвард системы ЦСКА Полтапов: ехать в НХЛ нужно уже в статусе звезды, как Капризов

Форвард системы ЦСКА Прохор Полтапов поделился планами на будущее. Нападающий признался, что не видит смысла слишком рано пытаться пробиться в НХЛ. В качестве примера правильного развития карьеры он привёл форварда ЦСКА Кирилла Капризова, который в ближайшее время должен подписать контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд».
«Были ли предложения из-за океана? Знаю, что мной интересовались, но я не собирался покидать Россию — здесь созданы все условия для развития.
Если ехать в США или в Канаду, то только в НХЛ. Нужно показать себя в России и ехать в НХЛ уже в статусе звезды. Как, к примеру, Кирилл Капризов сделал — к нему сейчас будут в Северной Америке по-другому относиться.
Планы на сезон? С командой будем бороться за Кубок Харламова! Нужно доказать, что в этом сезоне команда будет не хуже, чем в прошлых. В плане личных достижений нужно набирать очки в каждом матче, помогать выигрывать своему клубу. Ну и попытаться дебютировать в КХЛ — для этого приложу максимум усилий!» — цитирует Полтапова AllHockey.
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