«Трактор» объявил о подписании контракта с Понтусом Обергом

Челябинский «Трактор» подписал контракт с 26-летним шведским форвардом Понтусом Обергом, сообщает пресс-служба клуба. Контракт подписан на один год.

Ранее Оберг выступал за «Торонто Мэйпл Лифс». 26-летний Оберг в нынешнем сезоне сыграл лишь пять матчей за основную команду «Торонто», отметившись одной результативной передачей. В НХЛ форвард провёл 137 матчей и набрал 45 (17+28) очков при показателе полезности «-7» и 34 минутах штрафного времени.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.