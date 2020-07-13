Форвард системы «Ак Барса» Воеводин перешёл в «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» объявила о подписании контракта с форвардом Данилом Воеводиным. 22-летний нападающий системы «Ак Барса» подписал двусторонний контракт с клубом из Нижнего Новгорода.
В текущем сезоне Воеводин провёл в КХЛ за «Ак Барс» лишь четыре матча, в них он результативными действиями не отметился. Показатель полезности игрока составил «-2». В ВХЛ форвард набрал 31 (13+18) очко в 47 матчах.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ. Серебряными призёрами признаны СКА и «Ак Барс», которые набрали одинаковое количество очков.
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