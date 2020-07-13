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«Монреаль» вызвал Александра Романова в тренировочный лагерь

«Монреаль» вызвал Александра Романова в тренировочный лагерь
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник Александр Романов примет участие в тренировочном лагере «Монреаль Канадиенс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Сообщается, что россиянин будет заниматься вместе с командой, но не сможет принимать участие в оставшихся матчах сезона.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. Александр является в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где он был признан лучшим защитником турнира.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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