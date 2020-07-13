Нападающий Энди Мили вернулся в «Торпедо» и подписал однолетний контракт
Американский форвард Энди Мили вернулся в «Торпедо», информирует официальный сайт клуба. 32-летний нападающий подписал с нижегородцами однолетний контракт.
Минувший сезон Мили провёл в АХЛ в системе «Аризоны Койотс». Но Энди так и не удалось пробиться в НХЛ. В «Торпедо» нападающий будет выступать под номером 51.
В дебютный сезон в КХЛ Мили набрал 32 (16+16) очка. До этого он выступал в чемпионате Швеции. В 39 матчах регулярного сезона за «Мальмё» забросил 10 шайб и сделал 27 голевых передач, после чего продолжил карьеру в «Векшё», где сделал 5 голевых передач в 7 матчах регулярки. В 13 матчах плей-офф на его счету 1 точный бросок и 8 результативных передач. В составе «Векшё» хоккеист стал чемпионом Швеции.
Форвард системы «Ак Барса» Воеводин перешёл в «Торпедо»
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