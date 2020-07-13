«Монреаль» официально подписал контракт с Александром Романовым

Российский защитник Александр Романов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс», сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своём «твиттере». Соглашение с бывшим игроком ЦСКА рассчитано на три сезона.
Напомним, первый год контракта защитника «сгорит» согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее сообщалось, что россиянин примет участие в тренировочном лагере «Канадиенс». Романов будет заниматься вместе с командой, но не сможет принимать участие в оставшихся матчах сезона.
20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. Александр является в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где он был признан лучшим защитником турнира.
- 13 июля 2020
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