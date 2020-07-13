«Сочи» расторг контракт с форвардом Алексеем Жилиным

ХК «Сочи» расторг контракт с нападающим Алексеем Жилиным, сообщается на официальном сайте клуба из Краснодарского края.

20-летний нападающий находился в системе «леопардов» с 2017 года. За это время успел поиграть в МХЛ за «Капитан», в 132 матчах за который набрал 69 (36+33) очков, а также за «Тамбов» в ВХЛ. В Континентальной хоккейной лиге на счету форварда 8 матчей без набранных очков.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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