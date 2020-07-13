Четыре россиянина вызваны в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Четыре российских хоккеиста примут участие в тренировочном лагере «Филадельфии Флайерз», информирует официальный сайт клуба. В состав «Флайерз» вызваны: Иван Проворов, Егор Замула, Герман Рубцов и Кирилл Устименко.

21-летний Рубцов в этом сезоне сыграл четыре матча в НХЛ, большую часть чемпионата проведя в АХЛ, где в 42 встречах забросил две шайбы и сделал 11 голевых передач.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.